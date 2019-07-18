Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.07.2019
  • Gazete

boşandığı eşi ile 'da görüntülendi

, geçen ay boşandığı çocuğunun annesi ile Yalıkavak'ta yürürken görüntülendi. Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti çocukları için barıştığı öğrenildi.

Ve barıştılar
Ünlü oyuncu Özcan Deniz (46), geçen ay boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan (26) ile Yalıkavak'ta yürürken görüntülendi. İkilinin çocukları için barıştığı öğrenildi. 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturan çiftin, 15 ay süren evliliği 26 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'nde tek celsede bitmişti. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almıştı.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÖzcan Deniz boşandığı eşi Feyza Aktan ile Bodrum'da el ele görüntülendi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri