Ünlü oyuncu Özcan Deniz (46), geçen ay boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan (26) ile Bodrum Yalıkavak'ta el ele yürürken görüntülendi. İkilinin çocukları için barıştığı öğrenildi. 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturan çiftin, 15 ay süren evliliği 26 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'nde tek celsede bitmişti. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almıştı.
- Saklambaç
- 18.07.2019
- Gazete
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