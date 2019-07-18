Müzisyen Ozan Doğulu'nun popçu Hera Aslan'la aşk kaçışı bitti. Doğulu, 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen popçuyla önceki gün Arnavutköy'deydi.
Daha önce objektifleri görünce gerilen ikilinin bu kez rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Ünlü çift, sorulara ise sessiz kalmayı tercih etti.
AYDIN HAMZA
Daha önce objektifleri görünce gerilen ikilinin bu kez rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Ünlü çift, sorulara ise sessiz kalmayı tercih etti.
AYDIN HAMZA
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