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  • 17.07.2019
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ve Sadettin Saran'ın 'daki aşk tatilini yine ilk kez görüntüledi

, yine farkını ortaya koydu. Geçen yıl aşklarını TAKVİM’in duyurduğu ’le Sadettin Saran, barışma sonrası çıktıkları ’daki aşk tatilinde yine ilk kez objektifimize yakalandı...

Gülümseyin çekiyoruz
Geçtiğimiz ay "Aşk yeniden" diyen Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın Ege kaçamağı tam gaz sürüyor. Günlüğü 7 bin 150 euro'luk (yaklaşık 46 bin lira) 'Mare Nostrum' adlı gulet tekneyle geçtiğimiz gün Yunan Adaları'na açılan ikili, dün de soluğu Bodrum'da aldı. 55 yaşındaki işadamıyla kendinden 18 yaş küçük Sırp şarkıcı, Akyarlar'da demirledikleri teknelerinde sadece TAKVİM objektifine yansıdı. Aylar sonra ilk kez böyle samimi görüntüler veren ünlü çift, objektifleri fark edince ise gerildi.



MUTLULUĞA KÜREK ÇEKTİLER!
Suda kano üzerinde kürek çeken çiftin mutlu anları objektifleri görünce yarım kaldı. Saran, muhabirimize 'Niye çekiyorsun?' diye tepki gösterdi.

EMİNA & SARAN'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ
Temmuz 2018'de başlayan 7 aylık aşkları boyunca sadece 'de el ele poz veren ikili, ilk kez samimi halleriyle objektife yakalandı.



Denizde birbirlerine aşk dolu bakış atan çiftin yanında işadamının babası Özbek Saran da vardı.



Aşkı Sadettin Saran ile 'daki teknede görüntülenen Jahovic'in makyajsız hali dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL

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