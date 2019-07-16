Jeff Bezos’tan Wimbledon finalinde 35 milyar dolarlık öpücük Ünlü işadamı, uğruna 35 milyar dolar boşanma tazminatı ödediği sevgilisi Lauren Sanchez ile tribünde yer aldı. Sevgililerin kahkahaları ise maçı gölgede bıraktı...

Wimbledon Final Maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Novak Djokovic ile Roger Federer maça çıktı. Kupayı Novak Djokovic kaldırdı. Tarihi maçı izleyenler arasında ünlü isimler de vardı. En dikkat çekeni Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ile aşkıydı. Ünlü işadamı, uğruna 35 milyar dolar boşanma tazminatı ödediği sevgilisi Lauren Sanchez ile tribünde yer aldı. Sevgililerin kahkahaları ise maçı gölgede bıraktı... TÜM MANŞETLER