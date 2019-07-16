Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.07.2019
  • Gazete

Jeff Bezos’tan Wimbledon finalinde 35 milyar dolarlık öpücük

Ünlü işadamı, uğruna 35 milyar dolar boşanma tazminatı ödediği sevgilisi Lauren Sanchez ile tribünde yer aldı. Sevgililerin kahkahaları ise maçı gölgede bıraktı...

Maç Bezos’un
Wimbledon Final Maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Novak Djokovic ile Roger Federer maça çıktı. Kupayı Novak Djokovic kaldırdı. Tarihi maçı izleyenler arasında ünlü isimler de vardı. En dikkat çekeni Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ile aşkıydı. Ünlü işadamı, uğruna 35 milyar dolar boşanma tazminatı ödediği sevgilisi Lauren Sanchez ile tribünde yer aldı. Sevgililerin kahkahaları ise maçı gölgede bıraktı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriJeff Bezos’tan Wimbledon finalinde 35 milyar dolarlık öpücük
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri