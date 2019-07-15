TÜRKIYE'NİN gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdiğini duydum. Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan sanatçı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiralamış.



Yatın günlük kirası 12 bin lira...

Yaklaşık bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Türkan Şoray'ın Bodrum'dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye'ye kadar uzanıyormuş. Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katılmış. Mavi sularda tatiline devam eden Türkan Şoray'ın şimdilerde mutluluğuna diyecek yokmuş.

UFUK ÖZCAN (KUYTU KÖŞE)