Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.07.2019
  • Gazete

’nın Sultan’ı tatil için servet harcadı

’nın Sultan’ı , bir aylık tatil için 312 bin lira harcadı…

TÜRKIYE'NİN gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdiğini duydum. Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan sanatçı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiralamış.


Yatın günlük kirası 12 bin lira...

Yaklaşık bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Türkan Şoray'ın Bodrum'dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye'ye kadar uzanıyormuş. Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katılmış. Mavi sularda tatiline devam eden Türkan Şoray'ın şimdilerde mutluluğuna diyecek yokmuş.

UFUK ÖZCAN (KUYTU KÖŞE)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTürk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray tatil için servet harcadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri