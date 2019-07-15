Gazeteci Cengiz Semercioğlu, geçen hafta ünlü manken Deniz Akkaya'nın 9 yaşındaki kızıyla objektiflerin karşısına geçmesini eleştirdi. "Anne-kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz" dedi.

Akkaya ise anında cevap verdi: "Çok yanlış taşa çarptın. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin." Güzel model bu açıklamalardan sonra hızını alamadı. Dün bir kez daha paylaşım yaptı.

Akkaya, Semercioğlu'nun "İçinde hiçbir iftira, hakaret olmayan, kırıp dökmemeye özen gösteren bir eleştiri yazısı yazıyorum" sözlerine de şöyle yanıtladı: "Şuur yoksunu! Bu ülkede tek başına aslanlar gibi mis gibi bir evlat yetiştiren bir anneye annelikten vurup kalp kırmıyorum, kırıp dökmüyorum yazıyorsun! Senin için kalp hangi değerler ayaklar altına alınınca kırılır? Bitti o 90'lar kafası Cengiz Efendi! Had bil, edepli ol, öyle kalem salla! İftira konusuna gelinci; Hodri meydan!!! Aldığın paraların şirketine kadar açıklarım var ise sende o yürek hodri meydan terbiyesiz..."