REYNMEN adını kullanan YouTuber Yusuf Aktaş, önceki gün yeni şarkısı Ela'yı YouTube kanalında yayınlandı. İlk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte ise 3 milyon tıklanan şarkı, şu sıralar 22 milyon dinlenmeyi aştı. Ancak bu rakamlar sosyal medyayı ikiye ayırdı.

Birçok kişi tıklanma oranlarının sahte olduğunu yazdı. Reymen'in takipçileri ise tüm sosyal ağlarda izlenme oranının gerçek olduğunu yazıp, Yusuf Aktaş'ı savunmaya başladı.

"YUTMUYORUZ ARTIK"

Tıklanma oranını eleştiren ilk ünlü isim ise Işın Karaca'ydı. Ünlü şarkıcı, Reynmen'e "Tebriğe şayan, tarihte bir ilk! İzlenmeden beğenilen şarkı yapmışlar. Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde!'' sözleriyle laf attı.

'Tıklanma oranı' tartışmasına ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Akalın, bu konuyla ilgili yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna kalp (beğeni) bıraktı.

O tweette ise şöyle yazmaktaydı: "Reynmen'in şarkısı 8 dakikada 500 bin izlenmiş. Siz gerçekten artık işin suyunu çıkardınız. Klip rekortmeni Adele, Ariana bile bu kadar izlenme alamıyorken siz tam olarak kimsiniz acaba? Yutmuyoruz artık...

DAHA DERİNE İNME!

İlk gün izlenme rekorunu Reynmen'e kaptıran Aleyna Tilki, dün "Çomar show" diyerek Reynmen'in başarısını tiye aldı.

Sonra da "Daha derine inme" tweetini attı...