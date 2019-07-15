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  • 15.07.2019
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Begüm ve çifti 'da partiye katıldı

Şen oldular

GÖZ alıcı konumu ile 'un muhteşem gün batımına sahip 'da önceki gün parti yapıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği davete; Begüm ve çifti de katıldı.

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