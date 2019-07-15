GÖZ alıcı konumu ile Bodrum'un muhteşem gün batımına sahip The BO Viera'da önceki gün parti yapıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği davete; Begüm ve Adnan Şen çifti de katıldı.
GÖZ alıcı konumu ile Bodrum'un muhteşem gün batımına sahip The BO Viera'da önceki gün parti yapıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği davete; Begüm ve Adnan Şen çifti de katıldı.
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