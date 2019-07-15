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  • 15.07.2019
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'yi kaçırtan soru

İrem’i kaçırtan soru

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eski sevgilisi Lider Şahin ile Didem Soydan arasındaki ilişki hatırlatılan Derici, bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. "Ocakta yemeğim var. Hadi görüşürüz" diyerek uzaklaştı.


İrem Derici, rahat giyim tarzıyla dikkat çekti.


Şahin ve Derici, bir yıl aşk yaşamıştı.

AYDIN HAMZA

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