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  • 14.07.2019
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'in 'i , vatani görevini tamamladı

Asker Tahir geri döndü
Milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin 'i Ulaş Tuna Astepe, vatani görevini tamamladı. Bedelli askerlik yapan oyuncu, önceki gün terhis oldu.



Astepe, tezkereyi alır almaz ailesine koştu. Akrabalarıyla hasret gideren yakışıklı oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösterdi. Başarılı oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmadı.

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