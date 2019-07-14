Milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, vatani görevini tamamladı. Bedelli askerlik yapan oyuncu, önceki gün terhis oldu.
Astepe, tezkereyi alır almaz ailesine koştu. Akrabalarıyla hasret gideren yakışıklı oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösterdi. Başarılı oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmadı.
Astepe, tezkereyi alır almaz ailesine koştu. Akrabalarıyla hasret gideren yakışıklı oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösterdi. Başarılı oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmadı.
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