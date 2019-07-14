oyuncuile popçuaşk kaçışı sona erdi.veren magazin dünyasının gözde ikilisi, objektiflerden uzak durmayı tercih etmişti. Ancak çift, bu kuralı önceki akşam bozdu.tek kişilik gösteri yapanizledi. Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu,diyen aşkının sözünediye onay verip ekledi:gece boyuncaveren Dalkılıç, evlilik sorularınaverdiği şu sözlerle de yakında nikah masasınaoturabileceklerinin sinyalini verdi:yaşındaki popçunun bu sözleriyorumları yaptırdı.