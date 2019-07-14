Güzel oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşk kaçışı sona erdi. Şubat'ta aşklarına bir şans daha veren magazin dünyasının gözde ikilisi, objektiflerden uzak durmayı tercih etmişti. Ancak çift, bu kuralı önceki akşam bozdu.
İkili, Harbiye Açıkhava'da tek kişilik gösteri yapan Doğu Demirkol'u izledi. Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu, "İşler güçler var, tatil yok" diyen aşkının sözüne "Patron Hande" diye onay verip ekledi: "Bu devirde hanımcılık var. Herkes sıkıyorsa hanımcı olmasın."
EVLİLİK SİNYALİ VERDİ
Hande Erçel'le gece boyunca el ele göz göze pozlar veren Dalkılıç, evlilik sorularına verdiği şu sözlerle de yakında nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi: "Bu işler kısmet. Böyle şeylerin saklanacak bir tarafı yok. Olursa herkese açıklarız. Allah çabucak tamamına erdirsin inşallah." 35 yaşındaki popçunun bu sözleri "Evlilik çok yakında" yorumları yaptırdı.
İkili, Harbiye Açıkhava'da tek kişilik gösteri yapan Doğu Demirkol'u izledi. Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu, "İşler güçler var, tatil yok" diyen aşkının sözüne "Patron Hande" diye onay verip ekledi: "Bu devirde hanımcılık var. Herkes sıkıyorsa hanımcı olmasın."
EVLİLİK SİNYALİ VERDİ
Hande Erçel'le gece boyunca el ele göz göze pozlar veren Dalkılıç, evlilik sorularına verdiği şu sözlerle de yakında nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi: "Bu işler kısmet. Böyle şeylerin saklanacak bir tarafı yok. Olursa herkese açıklarız. Allah çabucak tamamına erdirsin inşallah." 35 yaşındaki popçunun bu sözleri "Evlilik çok yakında" yorumları yaptırdı.
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