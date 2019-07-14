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  • 14.07.2019
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''dan sahip

'Can'dan sahip
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Canevim'in yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan alkışlık hareket… Güzel oyuncu, sette doğum yapan kedinin bir yavrusunu sahiplenerek "Yüzü gibi kalbi de güzel" dedirtti...

Ünlü oyuncu, kedilerle verdiği neşeli pozları da sosyal medyada paylaştı. Minik kediye 'Can' adını veren Yılmaz'ın paylaşımları beğeni rekoru kırdı.

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