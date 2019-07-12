Özcan Deniz'le yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası sanatçıyla mahkemelik olan Şebnem Schaefer, önceki gün katıldığı bir TV programında oldukça sert açıklamalar yaptı. 2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Şebnem Schaefer, açtı ağzını yumdu gözünü.

Geçtiğimiz günlerde çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz'e gönderme yapan ünlü model, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil evlenmesine şaşırmıştım. Özcan; alafranga evlendi, alaturka boşandı" dedi. Güzel model, Deniz'e yaptığı ağır ithamlı açıklamalarıyla da gündem olmuştu.