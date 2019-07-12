Son dönemin en popüler isimlerinden Ben Fero, önceki akşam Bodrum Zayo Beach'te sahne aldı. Ünlü rapçinin konserinde izdiham yaşanırken yaklaşık iki bin müziksever mekana akın etti.

Mekan kapısında 300 metrelik bir kuyruk oluşurken, bilet bulamayan birçok müziksever de kapıda son dakika biletleri için hazırda bekledi.