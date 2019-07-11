Uzun süredir aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'den sürpriz karar... Çok değil daha birkaç hafta Bodrum'da mutluluk pozları veren ikili, dün yollarını sessizce ayırdığını açıkladı. Kendisinden 17 yaş büyük Çilingiroğlu ilişkisinin dostça bittiğini söyleyen Sevin, ekledi: "Güzel, keyifli bir ilişkiydi ama zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu."





İLK İŞLERİ FOTOĞRAFLARI SİLMEK...

İkili, birbirlerini sosyal medyada takibi sürdürürken birlikte olan fotoğraflarını ise Instagram'dan sildi. Bu arada Seda Sevin'in bir süre önce Kaya Çilingiroğlu'nu sık sık bir araya geldiği eski eşi Hülya Avşar'dan kıskandığı hatta bu nedenle ikisinin arasının bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Sevin, dün "İlişkimizin bitme nedeni kesinlikle Hülya Avşar değil" dedi.

54 yaşındaki Çilingiroğlu, Sevin'le evlenip evlenmeyeceği sorulunca "Daha önce iki kez evlenip boşandım. Bu deneyimi bir daha yaşamam" demişti..