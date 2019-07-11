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  • 11.07.2019
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ile ayrıldı

ile , uzun süreli aşklarına nokta koydu. Bir süre önce spor yorumcusunun eski eşi yüzünden kriz yaşadıkları konuşulan ikiliden Sevin, ayrılıkla ilgili şöyle dedi: ‘Çok güzel ve keyifli bir ilişkiydi ama heyecan bitti...’

Sessiz 'Seda'sız ayrılık

Uzun süredir aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'den sürpriz karar... Çok değil daha birkaç hafta Bodrum'da mutluluk pozları veren ikili, dün yollarını sessizce ayırdığını açıkladı. Kendisinden 17 yaş büyük Çilingiroğlu ilişkisinin dostça bittiğini söyleyen Sevin, ekledi: "Güzel, keyifli bir ilişkiydi ama zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu."

İLK İŞLERİ FOTOĞRAFLARI SİLMEK...
İkili, birbirlerini sosyal medyada takibi sürdürürken birlikte olan fotoğraflarını ise Instagram'dan sildi. Bu arada 'in bir süre önce 'nu sık sık bir araya geldiği eski eşi Hülya Avşar'dan kıskandığı hatta bu nedenle ikisinin arasının bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Sevin, dün "İlişkimizin bitme nedeni kesinlikle Hülya Avşar değil" dedi.

54 yaşındaki Çilingiroğlu, Sevin'le evlenip evlenmeyeceği sorulunca "Daha önce iki kez evlenip boşandım. Bu deneyimi bir daha yaşamam" demişti..

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