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  • 11.07.2019
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'in yeni hali görenleri şaşırttı! O eski halinden eser yok

O eski halinden eser yok

ÖNCEKİ akşam L'Oreal Paris Elseve'in yeni saç ürünü için düzenlenen etkinliğe ünlü isimler akın etti. Klein Garten'da düzenlenen davetin ev sahipliğini oyuncu Hande Erçel yaptı.

OBJEKTIFLER karşısında kaslı göbeği ve incecik haliyle çıkan Erçel, güzelliğiyle büyüledi. Oyuncunun 2 sene önce Bodrum'da çekilen balıketli görüntüsünden eser kalmamıştı.

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