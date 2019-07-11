OYUNCULUĞU ve mütevazılığı sayesinde sadece Türkiye değil başta Güney Amerika olmak üzere tüm dünyada hayran kitlesi olan Engin Akyürek'in fanları iş başında... Ünlü oyuncunun, yaş günü için hazırlıklar başladı.

AKYÜREK'IN sevenleri, başarılı oyuncunun 12 Ekim'deki doğum günü için kampanya başlattı. 'Haydi Gel Sen De Bize Katıl' isimli kampanya ile UNICEF için rekor bağış toplanması amaçlanıyor.