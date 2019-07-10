Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın geçtiğimiz gün Türk işadamı Emir Uyar'la aşkının ortaya çıkması gündem yarattı. Yazar Metin Hara ile yaşadığı bir buçuk yıllık ilişkiden sonra kalbini yine bir Türk'e kaptıran seksi manken, "Türkiye'nin aşk elçisi oldu" dedirtti. Adriana Lima, şimdilerde zengin sevgilisiyle Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'ta gününü gün ederken gözler eski sevgilisi Hara'ya çevrildi. Adriana Lima ile ayrılığını uzun süre kabul etmekte zorlanan Metin Hara, Brezilyalı güzelle olan aşk pozlarını da Instagram'dan silmeye kıyamadı. Adriana Lima'nın yeni bir ilişkiye yelken açmasının ardından da takipçileri Metin Hara'yı topa tuttu. Hara'yla Lima'nın 22 Ekim 2018'den kalma fotoğrafının altına takipçileri şu yorumları yaptı: "Metin abi, halen neyin beklentisindesin anlamadık?", "Dik dur Metin, senin boyun Emir'den daha uzun", "Umudu tüketmemede Metin Hara gibi ol", "Kaldır be abi fotoğrafı, gitti o geri gelmeyecek", "Abi 'üzülme, biri gider biri gelir' diyeceğim de Adriana yenge gibisini zor bulursun artık."
BU POZLARI SİLEMEDİ
Hara, bir buçuk yıl aşk yaşadığı model ile olan birçok fotoğrafını Instagram'dan silmedi.
Lima ile Uyar, önceki akşam Mikonos'ta böyle objektiflere takıldı.
Seksi kıyafetiyle her zamanki gibi yürek hoplatan Lima'nın Uyar'la Bodrum'a geleceği söyleniyor.
BU POZLARI SİLEMEDİ
Hara, bir buçuk yıl aşk yaşadığı model ile olan birçok fotoğrafını Instagram'dan silmedi.
Lima ile Uyar, önceki akşam Mikonos'ta böyle objektiflere takıldı.
Seksi kıyafetiyle her zamanki gibi yürek hoplatan Lima'nın Uyar'la Bodrum'a geleceği söyleniyor.
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