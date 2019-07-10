Kızına loca jesti

Eski futbolcu Semih Şentürk ve eşi Pınar Hanım, önceki gün büyük kızı Naz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ortakent'teki Lugga Otel'in sahilinde kutlama yapan Şentürk Ailesi, hayli keyifliydi.
Plajdaki iki locayı toplam 6 bin liraya kapatan Semih Şentürk, en az yaş günü olan kızı Naz kadar eğlendi. Eşiyle danslar eden Semih Şentürk, mutlu aile tablosuyla da takdir topladı.
Doğan SAVAŞ
Plajdaki iki locayı toplam 6 bin liraya kapatan Semih Şentürk, en az yaş günü olan kızı Naz kadar eğlendi. Eşiyle danslar eden Semih Şentürk, mutlu aile tablosuyla da takdir topladı.
Doğan SAVAŞ
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