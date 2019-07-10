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  • 10.07.2019
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Kızına loca jesti

’da tatil yapan , kızının için 6 bin liraya loca kapattı.

Kızına loca jesti
Eski futbolcu Semih Şentürk ve eşi Pınar Hanım, önceki gün büyük kızı Naz için sürpriz bir partisi düzenledi. Ortakent'teki Lugga Otel'in sahilinde kutlama yapan Şentürk Ailesi, hayli keyifliydi.

Plajdaki iki locayı toplam 6 bin liraya kapatan , en az yaş günü olan kızı Naz kadar eğlendi. Eşiyle danslar eden Semih Şentürk, mutlu aile tablosuyla da takdir topladı.

Doğan SAVAŞ

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