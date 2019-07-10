Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.07.2019
  • Gazete

Kevin De Bruyne, ‘Patron’ diye bahsettiği Nusret’in Mikonos şubesine gitti, ziyafet çekti

Belçikalı yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, ‘Patron’ diye bahsettiği Nusret’in Mikonos şubesine gitti. Dostlarıyla ziyafet çekti. Yemekten sonra da Nusret'le sohbet etti. Ünlü işletmeci de Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, yıldız oyuncuya teşekkür etti.

'Bruyne' efendim
İngiltere Premier Lig ekiplerinden, 'de forma giyen Kevin De Bruyne, müptelası olduğu Nusret'ten vazgeçemedi... 28 yaşındaki Belçikalı yıldız, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla komşu 'a gitti. Uçaktan iner inmez de yakın dostu Nusret ile iletişime geçti. Başkent Atina'dan, gözde tatil noktası Mikonos'a gitti. Burada Nusret'in yeni açtığı şubesine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekti. Yemekten sonra da Nusret'le sohbet etti. Ünlü işletmeci de Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, yıldız oyuncuya teşekkür etti.



Kevin De Bruyne, geçen yıl da Nusr-Et Dubai'ye gitmişti. Nusret ile çektirdiği karenin altına da "Patron" notunu eklemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKevin De Bruyne, ‘Patron’ diye bahsettiği Nusret’in Mikonos şubesine gitti, ziyafet çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri