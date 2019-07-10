Kevin De Bruyne, ‘Patron’ diye bahsettiği Nusret’in Mikonos şubesine gitti, ziyafet çekti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, müptelası olduğu Nusret'ten vazgeçemedi... 28 yaşındaki Belçikalı yıldız, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla komşu Yunanistan'a gitti. Uçaktan iner inmez de yakın dostu Nusret ile iletişime geçti. Başkent Atina'dan, gözde tatil noktası Mikonos'a gitti. Burada Nusret'in yeni açtığı şubesine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekti. Yemekten sonra da Nusret'le sohbet etti. Ünlü işletmeci de Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, yıldız oyuncuya teşekkür etti.
Kevin De Bruyne, geçen yıl da Nusr-Et Dubai'ye gitmişti. Nusret ile çektirdiği karenin altına da "Patron" notunu eklemişti.
Kevin De Bruyne, geçen yıl da Nusr-Et Dubai'ye gitmişti. Nusret ile çektirdiği karenin altına da "Patron" notunu eklemişti.
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