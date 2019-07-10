Kendal Jenner 'su şişesi kapağı açma' akımına katıldı! Su şişesinin kapağını jet ski üzerinden açtı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, oyuncu Jason Statham'ın 'su şişesi kapağı açma' akımına katıldı. Jenner, herkesin aksine su şişesinin kapağını jet ski üzerinden açtı. Seksi modelin paylaşımını 20 milyon hayranı izledi...
Jenner, birçok denemenin ardından kapağı açmayı başardı.
Jenner, birçok denemenin ardından kapağı açmayı başardı.
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