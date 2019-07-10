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  • 10.07.2019
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Kendal Jenner 'su şişesi kapağı açma' akımına katıldı! Su şişesinin kapağını jet ski üzerinden açtı

Kapak güzeli
Dünyaca ünlü model , oyuncu Jason Statham'ın 'su şişesi kapağı açma' akımına katıldı. Jenner, herkesin aksine su şişesinin kapağını jet ski üzerinden açtı. Seksi modelin paylaşımını 20 milyon hayranı izledi...



Jenner, birçok denemenin ardından kapağı açmayı başardı.



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