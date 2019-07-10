Turizm cenneti Türkiye, ünlü bir ismi daha misafir etti... Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a (55) ait Flying Fox isimli mega lüks motor yat, dün Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında görüntülendi. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken, ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı henüz öğrenilemedi. Yatın üzerindeki helikopter ise dikkat çekiciydi.
YAT DEĞİL SARAY
Genişliği 22.5 metre olan süper yatta, 12 metrelik yüzme havuzu da var. Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta, 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Bunun yanında yat, 2 helikopter pistine sahip.
YOK BÖYLE ŞATAFAT!
Jeff Bezos'un, yüzen adasında bir adet helikopter bulunuyor. Ünlü işadamı gittiği yerleri havadan da turluyor.
35 MİLYAR DOLAR ÖDEMİŞTİ
Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de sahibi olan işadamı, son olarak rekor tutardaki boşanma davası ile dünya gündemine gelmişti. Bezos, dört çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie'ye tam 35 milyar dolar vermişti.
YAT DEĞİL SARAY
Genişliği 22.5 metre olan süper yatta, 12 metrelik yüzme havuzu da var. Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta, 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Bunun yanında yat, 2 helikopter pistine sahip.
YOK BÖYLE ŞATAFAT!
Jeff Bezos'un, yüzen adasında bir adet helikopter bulunuyor. Ünlü işadamı gittiği yerleri havadan da turluyor.
35 MİLYAR DOLAR ÖDEMİŞTİ
Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de sahibi olan işadamı, son olarak rekor tutardaki boşanma davası ile dünya gündemine gelmişti. Bezos, dört çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie'ye tam 35 milyar dolar vermişti.
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