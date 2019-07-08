Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti
Tasarımcı Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, Marmaris’te demirli teknede hamburger ziyafeti için kesenin ağzını açtı. Çift, bin 500 liralık siparişe ek, tekneye servis için bin lira ödedi.
Modacı Selma Çilek Çiftçi, eşi Sinan Çiftçi ve arkadaşları ile Marmaris'e gitti. Sosyetik otel D-Maris'te istirahata geçti.
Ekip, lüks yata bindi. Acıkınca hamburger söyledi. Bin 500 TL yemek, bin TL de kurye parası ödedi.
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