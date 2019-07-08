Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti

Modacı Selma Çilek Çiftçi, eşi Sinan Çiftçi ve arkadaşları ile Marmaris'e gitti. Sosyetik otel D-Maris'te istirahata geçti.Ekip, lüks yata bindi. Acıkınca hamburger söyledi. Bin 500 TL yemek, bin TL de kurye parası ödedi.