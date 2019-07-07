Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın mutluluktan ayakları yere basmıyor. Subaşı, kısa süre önce gönlünü sosyetik işadamı Alican Ulusoy'a kaptırmıştı. İkili, önceki gün soluğu Fransa'nın Cannes şehrinde aldı. Cicim aylarında olan ikili, çıktıkları Cannes tatilinde romantizmin zirvesindeydi. Subaşı, aşkıyla baş başa fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, Ulusoy'la karesine "3. ay fotosu... Güzel adam" notu düştü.
AŞKA FRANSIZ KALMADI
Aşklarının üçüncü ayını kutlamak için Fransa'ya giden ikiliye sevdiklerinden tebrik mesajları yağdı. Mutlulukları gözlerinden okunan ünlü çiftin bu karesi de binlerce beğeni aldı. Geçtiğimiz günler de "Bildiklerimi unutturan… Korkularımdan şaşırtan güzel adam" sözleriyle Ulusoy'a övgüler dizen Subaşı'nın bu ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.
Çiçeği burnunda aşıklar, ilişkilerinin 3. ayını Cannes'ın en lüks restoranlarından Miramar Plage'de baş başa yemek yiyerek kutladı.
Ulusoy aşkıyla ikinci baharını yaşayan 35 yaşındaki Subaşı, 2016'da ihanet gerekçesiyle Can Tursan'la 4 yıllık evliliğini bitirmişti.
AŞKA FRANSIZ KALMADI
Aşklarının üçüncü ayını kutlamak için Fransa'ya giden ikiliye sevdiklerinden tebrik mesajları yağdı. Mutlulukları gözlerinden okunan ünlü çiftin bu karesi de binlerce beğeni aldı. Geçtiğimiz günler de "Bildiklerimi unutturan… Korkularımdan şaşırtan güzel adam" sözleriyle Ulusoy'a övgüler dizen Subaşı'nın bu ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.
Çiçeği burnunda aşıklar, ilişkilerinin 3. ayını Cannes'ın en lüks restoranlarından Miramar Plage'de baş başa yemek yiyerek kutladı.
Ulusoy aşkıyla ikinci baharını yaşayan 35 yaşındaki Subaşı, 2016'da ihanet gerekçesiyle Can Tursan'la 4 yıllık evliliğini bitirmişti.
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