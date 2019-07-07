Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün soluğu aşk şehri Roma'da aldı. Balayına çıkan ikili, Çizme'ye ayak basar basmaz lüks mağazaları gezmeye başladı.
Şener, Fransız markası Christian Dior'un vitrinini fotoğrafladı. Demet Şener, markanın aynı zamanda kendi ve eşinin baş harflerinden oluşan kemerini kalp içine alıp paylaştı.
Şener, Fransız markası Christian Dior'un vitrinini fotoğrafladı. Demet Şener, markanın aynı zamanda kendi ve eşinin baş harflerinden oluşan kemerini kalp içine alıp paylaştı.
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