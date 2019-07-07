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  • 07.07.2019
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, eşi ile adının baş harfini markasıyla özdeşleştirdi

Eski manken ve eşi önceki gün soluğu 'da aldı. Balayına çıkan ikili Roma'da gezmeye başladı. Demet Şener, Fransız markası 'un vitrinini fotoğrafladı. Ünlü manken, eşi Cenk Küpeli ile adının baş harfini Christian Dior markasıyla özdeşleştirdi.

'C'hristian 'D'ior
Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün soluğu aşk şehri Roma'da aldı. Balayına çıkan ikili, Çizme'ye ayak basar basmaz gezmeye başladı.



Şener, Fransız markası Christian Dior'un vitrinini fotoğrafladı. Demet Şener, markanın aynı zamanda kendi ve eşinin baş harflerinden oluşan kemerini kalp içine alıp paylaştı.

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