Dünyaca ünlü modeller Elsa Hosk ve Jasmine Tookes önceki gün İstanbul'a geldi... Victoria's Secret melekleri megakenti karış karış gezdi. Boğaz'da, Galata Kulesi'nde, Tarihi Yarımada'da ve Mısır Çarşısı'nda çektiklerdikleri kareleri ise sosyal medya hesaplarına yükledi. İkili, Türk yemeklerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Geleneksel lezzetlerimizle bayram eden melekler, Türk çayı da içti.
BAKLAVA YEDİLER
Melekler tatlı olarak; lokum ve baklavayı tercih etti.
BAKLAVA YEDİLER
Melekler tatlı olarak; lokum ve baklavayı tercih etti.
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