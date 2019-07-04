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  • 04.07.2019
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Victoria’s Secret melekleri ve 'da kültür turu yaptı

, Victoria’s Secret’ın meleklerini ağırladı. ve kültür turu yaptı. Boğaz'da, Galata Kulesi'nde, Tarihi Yarımada'da ve Çarşısı'nda çektiklerdikleri kareleri ise sosyal medya hesaplarına yükledi. İkili, Türk yemeklerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Geleneksel lezzetlerimizle bayram eden melekler, Türk çayı da içti.

İstanbul’a melek kondu
Dünyaca ünlü modeller Elsa Hosk ve Jasmine Tookes önceki gün 'a geldi... Victoria's Secret melekleri megakenti karış karış gezdi. Boğaz'da, Galata Kulesi'nde, Tarihi Yarımada'da ve Çarşısı'nda çektiklerdikleri kareleri ise sosyal medya hesaplarına yükledi. İkili, Türk yemeklerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Geleneksel lezzetlerimizle bayram eden melekler, Türk çayı da içti.



BAKLAVA YEDİLER
Melekler tatlı olarak; lokum ve baklavayı tercih etti.

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