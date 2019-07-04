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  • 04.07.2019
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Çağla Şıkel, 'da ayarsız yorum yapan takipçisine sert çıktı

Çağla Şıkel, önceki gün 'da ayarsız yorum yapan takipçisine sert çıktı. Ünlü model "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" şeklinde yapılan yoruma sinirlendi. Takipçisine "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi.

Çağla taşladı
Güzel model Çağla Şıkel, önceki gün Instagram'da ayarsız yorum yapan takipçisine sert çıktı. 40 yaşındaki model, "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" lafına sinirlendi.



İki çocuk annesi güzel sunucu, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıtıyla takipçisine taşını attı. Ünlü mankenin verdiği bu ayara hayranlarından destek yağdı. Güzel sunucunun bu hamlesi de "Her kuşun eti yenmez" sözünü akıllara getirdi.

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