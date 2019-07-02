Işın Karaca, sezonu Bodrum'da açtı. Şarkıcı, önceki gün eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile Türkbükü Antik Casablanka Otel'in iskelesinden denize eğlenceli atlayışlar yaptı.
Kızıyla sudan çıkmayan Karaca, bir ara Mia'yı böyle sırtında taşıdı.
Kızıyla sudan çıkmayan Karaca, bir ara Mia'yı böyle sırtında taşıdı.
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