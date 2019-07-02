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  • 02.07.2019
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2. Festivali'nde ve ’in otomobiller satılamadı

2. Festivali, müzayede ile tamamlandı. Yoğun ilginin gösterildiği müzayedede; eski sahiplerinden birinin olduğu 1973 model Chevrolet Corvette ve 'in Paramparça adlı şarkısının klibinde yer alan 1957 model yer aldı. Ancak iki otomobil de satılmadı.

Yadigarlar elde kaldı

Yoğun ilginin gösterildiği müzayedede; eski sahiplerinden birinin Kıvanç Tatlıtuğ olduğu 1973 model Chevrolet Corvette 300 bin TL'den açık artırmaya katıldı.



Ancak 350 bin TL veren olmayınca satılamadı. Alıcısı çıkmayan bir diğer otomobil ise Müslüm Gürses'in Paramparça adlı şarkısının klibinde yer alan 1957 model Chevrolet Belair'di.



Kırmızı için 700 bin TL'den başlayan açık artırma, 720 bin TL veren olmayınca sonlanmış oldu...


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