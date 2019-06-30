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  • 30.06.2019
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'Hercai'nin Miran'ı , tamamladı!

Asker döndü!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, tamamladı. Ay başında bedelli askerlik için İzmir'deki birliğine teslim olan oyuncu, önceki gün terhis oldu. Yakışıklı oyuncuyu yemin töreninde ailesi de yalnız bırakmadı.



29 yaşındaki oyuncu, kısa bir tatilin ardından 'deki dizi setine gidecek.

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