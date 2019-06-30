ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, vatani görevini tamamladı. Ay başında bedelli askerlik için İzmir'deki birliğine teslim olan oyuncu, önceki gün terhis oldu. Yakışıklı oyuncuyu yemin töreninde ailesi de yalnız bırakmadı.
29 yaşındaki oyuncu, kısa bir tatilin ardından Mardin'deki dizi setine gidecek.
29 yaşındaki oyuncu, kısa bir tatilin ardından Mardin'deki dizi setine gidecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.