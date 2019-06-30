sanatçıönceki akşamki konseriyleyaktı geçti. Muhteşem performansıyla beğeni toplayan ünlü sanatçı, şarkılarıyla kulakların pasını sildi.gece boyunca dört farklı kostüm giyerek gözlere hitap etti.şarkılarıyla hayranlarına nostaljik bir gece yaşataneşlik etti. Başarılı sanatçı,dakikalarca ayakta alkışlandı.