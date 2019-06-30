Usta sanatçı Nilüfer, önceki akşamki konseriyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'ni yaktı geçti. Muhteşem performansıyla beğeni toplayan ünlü sanatçı, şarkılarıyla kulakların pasını sildi.
64 yaşındaki Nilüfer, gece boyunca dört farklı kostüm giyerek gözlere hitap etti.
Sevilen şarkılarıyla hayranlarına nostaljik bir gece yaşatan Nilüfer'e bir ara sahnede sanatçı dostları Funda Arar ile İpek Açar da eşlik etti. Başarılı sanatçı, buğulu sesi ve güçlü yorumuyla konser sonunda sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
64 yaşındaki Nilüfer, gece boyunca dört farklı kostüm giyerek gözlere hitap etti.
Sevilen şarkılarıyla hayranlarına nostaljik bir gece yaşatan Nilüfer'e bir ara sahnede sanatçı dostları Funda Arar ile İpek Açar da eşlik etti. Başarılı sanatçı, buğulu sesi ve güçlü yorumuyla konser sonunda sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
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