Lüks bir hayata sahip olup hava atmak isteyenler sınırları zorladı. Kadın erkek, pek çok kişi sosyetenin kapısını aralamak için çeşitli yollar denedi. Gösterişli bir yaşama sahip olmak isteyenler son çare olarak da bu hayatı kiralamayı seçti. Kendilerini zengin gibi gösterip varlıklı ailelerin çocuklarıyla aşk yaşamayı hedefleyen uyanıklar; lüks saatten telefona, özel jetten şoförlü araca kadar her şeyi kiraladı. "Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" diyen gösteriş meraklıları, haftalık kirası 200 bin lira olan özel jetle 'sözde zengin' havası yarattı.
HAVANIZ BATSIN!
Günlük 5 bin liraya özel şoförlü Mercedes tutan uyanıklar, fiyatı 9 bin dolardan başlayan dünyanın en pahalı telefonu Vertu'yu günlük bin 500 liraya cebine koydu.
Yüz binlerce liralık pahalı saatleri de günlüğü 2 bin liradan kiralayanlar, işi iyice abartıp piyasada 30 bin liraya satılan Pomeranian cinsi köpekleri günlük bin liraya kiralayıp sosyetede hava attı. Son dönemde de iyice yaygınlaşmaya başlayan bu kiralık gösteriş ise herkesin ağzını açıkta bıraktı.
Kiralık saat ve telefonla hava atanlar, köpek bile kiralayıp 'sözde hayvansever' havası yaratıyor.
HAVANIZ BATSIN!
Günlük 5 bin liraya özel şoförlü Mercedes tutan uyanıklar, fiyatı 9 bin dolardan başlayan dünyanın en pahalı telefonu Vertu'yu günlük bin 500 liraya cebine koydu.
Yüz binlerce liralık pahalı saatleri de günlüğü 2 bin liradan kiralayanlar, işi iyice abartıp piyasada 30 bin liraya satılan Pomeranian cinsi köpekleri günlük bin liraya kiralayıp sosyetede hava attı. Son dönemde de iyice yaygınlaşmaya başlayan bu kiralık gösteriş ise herkesin ağzını açıkta bıraktı.
Kiralık saat ve telefonla hava atanlar, köpek bile kiralayıp 'sözde hayvansever' havası yaratıyor.
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