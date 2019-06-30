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  • 30.06.2019
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ve eşi , 'un damar şarkılarıyla aşka geldi

ve çiftinin Çeşme'deki balayı tam gaz sürüyor. Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'da sahne alan 'u dinledi. İkili, Altun'un seslendirdiği şarkısında da aşka geldi. Başarılı futbolcu, Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim' şarkısını oyuncu eşi Amine Gülşe ile söyledi.

Ferdici Mesut
Magazin dünyasının gözde çifti Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Çeşme'deki balayı tam gaz sürüyor. Ünlü çift, önceki akşam da Jolly Joker Alaçatı'da sahne alan Hakan Altun'u dinledi. İkili, Altun'un şarkılarıyla romantik anlar yaşadı.



Türkçe şarkıları çok sevdiğini söyleyen 'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Altun'un seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkısında da aşka geldi. Başarılı futbolcu, Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim' şarkısını oyuncu eşi Amine Gülşe ile söyledi.



Arabesk tutkunu Özil, bu anı da "Ferdi baba, helal olsun" notuyla paylaştı.

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