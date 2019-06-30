Magazin dünyasının gözde çifti Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Çeşme'deki balayı tam gaz sürüyor. Ünlü çift, önceki akşam da Jolly Joker Alaçatı'da sahne alan Hakan Altun'u dinledi. İkili, Altun'un şarkılarıyla romantik anlar yaşadı.
Türkçe şarkıları çok sevdiğini söyleyen Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Altun'un seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkısında da aşka geldi. Başarılı futbolcu, Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim' şarkısını oyuncu eşi Amine Gülşe ile söyledi.
Arabesk tutkunu Özil, bu anı da "Ferdi baba, helal olsun" notuyla paylaştı.
Türkçe şarkıları çok sevdiğini söyleyen Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Altun'un seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkısında da aşka geldi. Başarılı futbolcu, Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim' şarkısını oyuncu eşi Amine Gülşe ile söyledi.
Arabesk tutkunu Özil, bu anı da "Ferdi baba, helal olsun" notuyla paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.