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  • 28.06.2019
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Pedro de Noronha'dan ’e mantı jesti

Dört aylık hamile ’in canı önceki gün mantı çekti. Türk yemeklerini öğrenen Portekizli eşi de hemen mutfağa girip Şahin’e elleriyle mantı yaptı.

Lezzetli aşk
Güzel model 'in eşi Portekizli bankacı Pedro de Noronha, hamarat çıktı. Noronha, kızlarına yaklaşık 4 aylık hamile olan eşi Tülin Şahin'e gözü gibi bakıyor. Minik kızını kucağına almak için sabırsızlanan Şahin'in canı önceki gün mantı çekti. Bunun üzerine yabancı damat, hemen mutfağa girdi. Noranha, bir paket mantıyı sıcak suda haşlayıp daha sonra kırmızı biberli yoğurtla eşine servis etti. 38 yaşındaki model de eşinin hazırladığı mantıyı afiyetle yedi. Hatta Şahin, Portekizli damadın hünerlerini "Öğrendi, bugün mantıyı o yaptı" diye sosyal medyada paylaşıp hava attı.



İkili, kızlarına kavuşmak için sabırsızlanıyor.

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