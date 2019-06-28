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  • 28.06.2019
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'ın şiş göbeği da dalga konusu oldu

Ligin bitmesiyle rehavete kapılan , göbek yaptı. Önceki gün ’te dostlarıyla video paylaşan Turan’ın şiş göbeği da olay oldu…

Fizik problemi
Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı paylaşımla ya damga vurdu. Yılın yorgunluğunu eşi Aslıhan Doğan Turan ve minik oğlu Hamza Arda'yla 'nın ilçesinde atan ünlü futbolcunun göbeği 'da olay oldu. D Maris Hotel'de ailesiyle keyif çatan 32 yaşındaki futbolcu, önceki gün aynı otelde konaklayan dostlarıyla bir araya geldi. Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.



ESPRİ MALZEMESİ!
Yıldız futbolcunun formsuz hali, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Turan'ın sezon biter bitmez göbek yapmasına "Arda, bu ne hız!" yorumu geldi. Pek çok muzip sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarla Arda'nın göbeğini diline doladı.



KARİZMASI ÇİZİLDİ!
"Arda'nın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş."
"'dan göbek şov."
"O göbek anca Survivor'da erir."
"Arda, göbek değil; bildiğin yazlığına balkon yapmış."
"Günde çift idman bile yapsa o göbek erimez arkadaş…"



Ünlü futbolcu, eşi 'la Ege'de keyif çatıyor.

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