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  • 28.06.2019
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Gönlünü Yunan İlias Valaris'e kaptıran Aslı turanlı aşk sarhoşu!

Gönlünü kendinden 15 yaş büyük Yunan ’ye kaptıran 26 yaşındaki Turanlı, aşk sarhoşu… aşkıyla adını duyuran Aslı Turanlı, Yunan aşkı DJ İlias Valaris'in performans sergilediği bir partide dans edip eğlendi.

Aslıhan’ı oynattı!
Aşklarını ilk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı oyuncu Aslı Turanlı ile Yunan DJ İlias Valaris'in Mikonos tatili tam gaz sürüyor. Ata Demirer aşkıyla adını duyuran güzel oyuncu, önceki gün de aşkının performans sergilediği bir partide dans edip eğlendi.



Valaris, bu anları 'da paylaştı.

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