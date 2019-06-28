Aşklarını ilk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı oyuncu Aslı Turanlı ile Yunan DJ İlias Valaris'in Mikonos tatili tam gaz sürüyor. Ata Demirer aşkıyla adını duyuran güzel oyuncu, önceki gün de aşkının performans sergilediği bir partide dans edip eğlendi.
Valaris, bu anları Instagram'da paylaştı.
Valaris, bu anları Instagram'da paylaştı.
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