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  • 28.06.2019
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'dan alkışlık hareket! 'de birinci olan 'ın başarısına kayıtsız kalmadı

Ali'şanlı' destek
Ünlü şarkıcı Alişan'dan alkışlık hareket… Baba olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, bu yıl LGS'de tam puan alarak birinci olan Karslı Adil Karadağ'ın başarısına kayıtsız kalmadı.

Sevilen şarkıcı, önceki gün sosyal medyada gencin videosunu paylaştı. Başarılı öğrenciyi tebrik eden ünlü sanatçı, Karadağ'a burs vermek için harekete geçti. , bu desteğiyle takdir topladı.

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