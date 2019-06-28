Ünlü şarkıcı Alişan'dan alkışlık hareket… Baba olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, bu yıl LGS'de tam puan alarak birinci olan Karslı Adil Karadağ'ın başarısına kayıtsız kalmadı.
Sevilen şarkıcı, önceki gün sosyal medyada gencin videosunu paylaştı. Başarılı öğrenciyi tebrik eden ünlü sanatçı, Karadağ'a burs vermek için harekete geçti. Alişan, bu desteğiyle takdir topladı.
Sevilen şarkıcı, önceki gün sosyal medyada gencin videosunu paylaştı. Başarılı öğrenciyi tebrik eden ünlü sanatçı, Karadağ'a burs vermek için harekete geçti. Alişan, bu desteğiyle takdir topladı.
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