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  • 26.06.2019
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‘Bizimlasın’ ve ‘Bizimle deyılsın’ sözlerinin patentini aldı

, ticari zekasını bir kez daha konuşturdu. Sırp asıllı Sert, bu kez de bozuk Türkçe'si ile söylediği "Bizimlasın" ve "Bizimle deyılsın" sözlerinin patentini aldı.



2013'te boşandığı Yurdal Sert'in soyadını "İsim ve soyismimin patenti bende" diyerek kullanmaya devam eden İvana Sert, ticari zekasını bir kez daha konuşturdu. Sırp asıllı Sert, bu kez de bozuk Türkçe'si ile söylediği "Bizimlasın" ve "Bizimle deyılsın" sözlerinin patentini aldı.

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