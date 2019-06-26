Seçimler için Ayvalık'tan kısa süreliğine İstanbul'a gelen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı. Spor tarzıyla çıktığı alışveriş turunda dikkatleri üzerine çeken Avşar Kızı, daha sonra yeni aracına bindi. Plakasının görünmemesi için gazetecilerden ricada bulunan ünlü sanatçının arazi tipi yeni aracı, kendisi için özel tasarlandı.
Aracın fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi.
Aracın fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi.
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