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  • 26.06.2019
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'ın 700 bin liralık arabası yeni aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

, çıktığı alışveriş turunda tüm dikkatleri üzerinde topladı. 700 bin liralık arazi tipi, kendisine özel tasarlanan yeni aracıyla görüntülenen ünlü oyuncu, aracın plakasının görünmemesi için gazetecilerden ricada bulundu.

Onun arabası var özel mi özel
Seçimler için Ayvalık'tan kısa süreliğine 'a gelen Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı. Spor tarzıyla çıktığı alışveriş turunda dikkatleri üzerine çeken Avşar Kızı, daha sonra yeni aracına bindi. Plakasının görünmemesi için gazetecilerden ricada bulunan ünlü sanatçının arazi tipi yeni aracı, kendisi için özel tasarlandı.




Aracın fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi.

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