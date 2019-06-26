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  • 26.06.2019
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'dan kârlı yatırım! 100 bin liralık İngiliz tayı satın aldı...

Geçen yıl biniciliğe merak saran , şimdi de İngiliz tayı satın aldı. Ulusoy, 100 bin liralık 2 yaşındaki tayını Sarıyer’deki bir çiftlikte özel eğitmenlere emanet etti. Oyuncu, sık sık tayını ziyaret ediyor…

Junior Çağatay
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aksiyon sporlarına merakıyla da bilinen Çağatay Ulusoy'dan kârlı yatırım… Geçtiğimiz yıl binicilik eğitimi alan ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda da 2 yaşında bir İngiliz tayı aldığı ortaya çıktı. Şu sıralar ekrandan uzak olan 28 yaşındaki oyuncunun, her fırsatta soluğu Sarıyer'deki bir çiftlikte özel eğitmen eşliğinde yetiştirilen tayının yanında aldığı öğrenildi. Sık sık çiftliğe giden Ulusoy'un değeri yaklaşık 100 bin lira olan İngiliz tayını yarışlara hazırladığı konuşuluyor.



İLK ÜNLÜ DEĞİL...
Bu arada at sahibi olan ilk ünlü isim değil. Yavuz Bingöl, İbrahim Tatlıses, Işın Karaca, Faruk Tınaz, Metin Arolat ve Emre Karayel gibi magazin dünyasının birçok ünlü ismi, sahip oldukları yarış atlarıyla servetlerine servet katıyor...




Ulusoy, 100 bin liralık İngiliz tayına gözü gibi bakıyor.

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