Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.06.2019
  • Gazete

ile , 'da birbirlerini takip etmeye başladı

Takibe takip!
Gündem olan aşklarına bir dönem ara veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor. Ayrılık sürecinde Instagram'da takipleşmeyi bırakan ünlü çift, önceki gün karar değiştirdi.

Sosyal medyadan aynı anda birbirlerini takibe alan ile , hayranlarını sevindirdi. Bu arada 25 yaşındaki güzel oyuncuyla, 35 yaşındaki popçunun evlilik kararı aldığı da iddialar arasında...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel ile Murat Dalkılıç, Instagram'da birbirlerini takip etmeye başladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri