Gündem olan aşklarına bir dönem ara veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor. Ayrılık sürecinde Instagram'da takipleşmeyi bırakan ünlü çift, önceki gün karar değiştirdi.
Sosyal medyadan aynı anda birbirlerini takibe alan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, hayranlarını sevindirdi. Bu arada 25 yaşındaki güzel oyuncuyla, 35 yaşındaki popçunun evlilik kararı aldığı da iddialar arasında...
Sosyal medyadan aynı anda birbirlerini takibe alan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, hayranlarını sevindirdi. Bu arada 25 yaşındaki güzel oyuncuyla, 35 yaşındaki popçunun evlilik kararı aldığı da iddialar arasında...
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