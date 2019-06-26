ABD'nin önde gelen girişimcilerinden ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, geçen yıl Fransız Louise Vongerichten ile New York'ta evlendi. Mutlu çift daha sonra düğün için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da dostlarıyla birlikte eğlendi. O günden sonra Fransız yenge, hem geleneklerimizi hem de lezzetlerimizi öğrendi. Amerika'ya döndüğünde eşine Türk yemekleri yedirdi. Fransız yenge son olarak Türkçe öğrenmek için de harekete geçti. Yakın bir zamanda harfleri öğrendi. Şimdi de Türk yazarların kitaplarını alıp, okuma kısmına geçti. Okuduğu kitapları da sosyal medya hesabına yükledi.
ROMAN OKUYOR
Fransız yenge, Billur Suu'nun 'Aşk Olsun da Gerisi Hikaye' adlı romanını okuyor.
ROMAN OKUYOR
Fransız yenge, Billur Suu'nun 'Aşk Olsun da Gerisi Hikaye' adlı romanını okuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.