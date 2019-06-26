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  • 26.06.2019
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’nın eşi Louise, Türkçe öğrenmeye başladı

Yoğurt kralı ’nın eşi Louise, Türkçe öğrenmeye başladı. Bir çocuk annesi Fransız yenge okuduğu kitapların fotoğrafını hesabında paylaştı...

Fransız kalmadı
ABD'nin önde gelen girişimcilerinden ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, geçen yıl Fransız Louise Vongerichten ile New York'ta evlendi. Mutlu çift daha sonra düğün için 'ye geldi. 'da dostlarıyla birlikte eğlendi. O günden sonra Fransız yenge, hem geleneklerimizi hem de lezzetlerimizi öğrendi. Amerika'ya döndüğünde eşine Türk yemekleri yedirdi. Fransız yenge son olarak Türkçe öğrenmek için de harekete geçti. Yakın bir zamanda harfleri öğrendi. Şimdi de Türk yazarların kitaplarını alıp, okuma kısmına geçti. Okuduğu kitapları da hesabına yükledi.



ROMAN OKUYOR
Fransız yenge, Billur Suu'nun 'Aşk Olsun da Gerisi Hikaye' adlı romanını okuyor.

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