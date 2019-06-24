Sosyetik Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçtiğimiz gün biten Mustafa Sandal, ayrılık sonrası ilk kez ortaya çıktı. Önceki gün Paris tatilinden dönen popçu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandı. Beykoz'daki TED Koleji'nde oy veren Sandal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 9 Haziran'da Sütşurup'la ABD'ye giden popçu, burada sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Ancak ABD'den apar topar dönen Sütşurup, popçuyu Instagram'da takipten çıkarıp sürpriz şekilde aşka nokta koydu.
Sosyetik güzelden bir gün sonra Melis Sütşurup'u takibi bırakan Sandal, ayrılık sorularına verdiği şu cevapla kafa karıştırdı: "Yazıldığı gibi ayrılık söz konusu değil. Sıkıntımız yok. Sadece teknik bir hata oldu." Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmalarını 'teknik hata' olarak niteleyen 49 yaşındaki popçunun bu açıklaması "Musti, ayrılığı örtbas etse de başarılı olamadı" dedirtti.
Musti, milyonlarca İstanbullu gibi dün sandık başındaydı.
AYDIN HAMZA
Sosyetik güzelden bir gün sonra Melis Sütşurup'u takibi bırakan Sandal, ayrılık sorularına verdiği şu cevapla kafa karıştırdı: "Yazıldığı gibi ayrılık söz konusu değil. Sıkıntımız yok. Sadece teknik bir hata oldu." Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmalarını 'teknik hata' olarak niteleyen 49 yaşındaki popçunun bu açıklaması "Musti, ayrılığı örtbas etse de başarılı olamadı" dedirtti.
Musti, milyonlarca İstanbullu gibi dün sandık başındaydı.
AYDIN HAMZA
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