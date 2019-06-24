Yazın gelmesiyle tatil fotoğraflarını Instagram'da paylaşanlar, daha fazla beğeni almak için ne yapacağını şaşırdı! Son dönemin gözdesi şekil şekil şişme deniz yataklarıyla renkli pozlara imza atanların sayıları artınca, bu plastik yatakların fiyatı da 300 TL'ye çıktı. Ancak bu fahiş fiyat bile sosyal medya hava atmak isteyenleri durduramadı. 300 TL'lik şişme yataklar yok sattı; fiyat katlandı. Beymen'de pizza, yunus ve karpuz gibi şekilli şişme yatakların fiyatının bin 250 TL olması "Gösterişin suyu çıktı" dedirtti.
- Saklambaç
- 24.06.2019
- Gazete
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