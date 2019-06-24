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  • 24.06.2019
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suyu çıktı

’da hava atmak için kullanılan şekil şekil şişme deniz yataklarının 300 TL’lik olanları tükendi. Fiyatlar 1.250 TL’ye çıktı!

Gösterişin suyu çıktı
Yazın gelmesiyle tatil fotoğraflarını 'da paylaşanlar, daha fazla beğeni almak için ne yapacağını şaşırdı! Son dönemin gözdesi şekil şekil şişme deniz yataklarıyla renkli pozlara imza atanların sayıları artınca, bu plastik yatakların fiyatı da 300 TL'ye çıktı. Ancak bu fahiş fiyat bile sosyal medya hava atmak isteyenleri durduramadı. 300 TL'lik şişme yataklar yok sattı; fiyat katlandı. Beymen'de pizza, yunus ve karpuz gibi şekilli şişme yatakların fiyatının bin 250 TL olması "Gösterişin suyu çıktı" dedirtti.



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