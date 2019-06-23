Nisan'da kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 4 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya'dan barış sinyali geldi. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu, Bürsin'le barıştığı iddiası hatırlatılınca "Şu an öyle bir şey yok" yanıtı vererek kafa karıştırdı.
Barışma iddiasını yalanlamayıp açık kapı bırakan Sarıkaya'nın bu hamlesi hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki yıllardır ikilinin evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri, sürpriz ayrılıkla büyük üzüntüye boğulmuş ve çifte barışması için sosyal medyada yorum yağdırmıştı.
Barışma iddiasını yalanlamayıp açık kapı bırakan Sarıkaya'nın bu hamlesi hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki yıllardır ikilinin evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri, sürpriz ayrılıkla büyük üzüntüye boğulmuş ve çifte barışması için sosyal medyada yorum yağdırmıştı.
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