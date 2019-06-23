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  • 23.06.2019
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’dan Kerem Bürsin’e açık kapı

Kerem Bürsin’le 4 yıllık aşkını Nisan’da sürpriz bir şekilde bitiren ’dan şaşırtan hamle… Güzel oyuncu, Bürsin’le barıştığı iddiasına ‘Şu an öyle bir şey yok’ diyerek kafa karıştırdı…

Kerem’e açık kapı
Nisan'da kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 4 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya'dan barış sinyali geldi. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu, Bürsin'le barıştığı iddiası hatırlatılınca "Şu an öyle bir şey yok" yanıtı vererek kafa karıştırdı.



Barışma iddiasını yalanlamayıp açık kapı bırakan Sarıkaya'nın bu hamlesi hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki yıllardır ikilinin evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri, sürpriz ayrılıkla büyük üzüntüye boğulmuş ve çifte barışması için sosyal medyada yorum yağdırmıştı.

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