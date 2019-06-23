kendi gibi oyuncu4 yıllık aşkını noktalayanbarış sinyali geldi. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu,barıştığı iddiası hatırlatılıncayanıtı vererek kafa karıştırdı.iddiasını yalanlamayıp açık kapı bırakanbu hamlesi hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki yıllardır ikilinin evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri,ve çifte barışması için sosyal medyada yorum yağdırmıştı.