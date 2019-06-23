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  • 23.06.2019
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eşi 'ın müzik çalarına el koydu

Başarılı sunucu , eşi 'ın tüm özel eşyalarına el koydu. Eşinin çorap ve tişörtlerini giyen Esmersoy, şimdi de işadamının Mp4 müzik çalarını tatiline giderken yanında götürdü.

Hırsız Burcu
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, eşi Berk Suyabatmaz'ın tüm özel eşyalarına el koydu. Eşinin çorap ve tişörtlerini giyen Esmersoy, şimdi de işadamının Mp4 müzik çalarını Marmaris tatiline giderken yanında götürdü. Durumu fark eden işadamı, eşine "Çalıntı mal geri verilmez. Yok öyle değildi ama neyse…" diye 'da takıldı.

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