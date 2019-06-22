Türkiye ve yurt dışında açtığı restoranlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe, şokta… Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan'ın gözde adalarından Mikonos'ta Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Dün sabah saatlerine kadar süren teftiş sonunda, restorana 2 gün kapatma cezası verildi.
Nusret'in yeni mekanına Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can gibi isimler gitmişti. Nusret Gökçe'nin yeni mekanında ön masalarda oturmak için 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldığı iddia edilmişti.
48 SAAT CEZA KESİLDİ
Nusret Gökçe ise, sürenin 48 saat olmadığını söyledi.
Nusret'in yeni mekanına Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can gibi isimler gitmişti. Nusret Gökçe'nin yeni mekanında ön masalarda oturmak için 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldığı iddia edilmişti.
48 SAAT CEZA KESİLDİ
Nusret Gökçe ise, sürenin 48 saat olmadığını söyledi.
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