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  • 22.06.2019
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'ye büyük şok! 'taki şubesi boyunca kapatıldı

Yaptığı tuz dökme hareketi salt bae ile ün kazanan ’ye büyük şok… Gökçe’nin 15 gün önce ’ta açtığı restoran, 25 bin 800 euro’luk ürüne fiş kesmediği için kapatıldı.

Mikonos hatırası!
Türkiye ve yurt dışında açtığı restoranlarla adından sıkça söz ettiren , şokta… Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce 'ın gözde adalarından 'ta Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Dün sabah saatlerine kadar süren teftiş sonunda, restorana 2 gün kapatma cezası verildi.



Nusret'in yeni mekanına Roma'da forma giyen , 'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve 'un Türk yıldızı Emre Can gibi isimler gitmişti. Nusret Gökçe'nin yeni mekanında ön masalarda oturmak için 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldığı iddia edilmişti.



48 SAAT CEZA KESİLDİ
Nusret Gökçe ise, sürenin olmadığını söyledi.


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