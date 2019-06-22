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  • 22.06.2019
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'da yeni malikane aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Gayrimenkul zengini , mülklerine yenisini ekledi. 67 yaşındaki sanatçı, ’dan yeni bir malikane aldı. Diva’nın Yalıkavak’taki yeni evinin fiyatının ise 25 ile 30 milyon TL arasında olduğu iddia ediliyor...

Sefam olsun oh oh!
Sanat dünyasının gayrimenkul zengini isimlerinin başında gelen Bülent Ersoy, son yatırımıyla ağızları açıkta bıraktı... 'un yanı sıra Marmaris ve Bodrum'da da sayısız mülkü olduğu bilinen Diva, çok sevdiği Bodrum'da bir tane daha malikane satın aldı. Geçtiğimiz gün Milas Havalimanı'nda görüntülenen , yeni eviyle ilgili "Uzun süredir bir yer arayışındaydım. Buldum ama sürpriz olsun" dedi.

'NORMAL FİYAT DEĞİL'
"Yalıkavak'ta bir malikane aldığınızı duyduk. Yüksek fiyat mı? Normal fiyat mı?" sorusu üzerine Ersoy, "Pek normal fiyat değil" diyerek kahkaha attı. 67 yaşındaki sanatçının Yalıkavak'taki malikanesinin ise tam 16 odalı ve yeşillikler içerisinde geniş bir araziye sahip olduğu ortaya çıktı. Bu süper lüks ve ultra geniş malikanenin fiyatının ise 25 ile 30 milyon lira civarında olduğu söyleniyor.



BODRUM'A TEPEDEN BAKACAK
Sanat Müziği'nin Diva'sı, gerçek bir gayrimenkul zengini. 67 yaşındaki sanatçının; onlarca daire ve dükkanı olduğu biliniyor...


DOĞAN SAVAŞ

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