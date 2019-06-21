'Küt'ür kütür hırsızlık! Yunanlılar bu sefer de küt böreğini çaldı

Baklava, lokum ve Türk kahvesi gibi Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini kendine mal eden uyanık Yunan işletmeciler, işi iyice abarttı. Ege'nin karşı kıyısındaki mekanlar, turist çekmek için Milli tatlarımızı çaldı. Komşu'daki işletmeciler, şimdi de halk arasında Kürt böreği olarak bilinen lezzetimize göz dikti. Bu düzenbazlığı ise önceki gün İskeçe'ye giden sosyetik Nalan Aksoy'un paylaşımı ortaya çıkardı. Yunanistan'daki bir mekanda Kürt böreği yiyen Aksoy, bu anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
ELEŞTİRİ YAĞDI...
Paylaşımına "Bildiğin Kürt böreğimiz. Laf aramızda burada daha iyi yapıyorlar" notu düşen Aksoy ise şaşırttı. Aksoy'un, mazisi Osmanlı Dönemi'ne dayanan Kürt böreğini kendilerine mal eden Yunanistan'ı övmesi tepki çekti. Aksoy'a takipçilerinden "Hırsızlara çanak tutuyorsun" diye eleştiri yağdı.
MENÜDE BİZ...
Aksoy ise kendisine yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayıp Kürt böreğini afiyetle yedi. Uyanık Yunan da Türk lezzetleriyle cebini doldurmaya devam etti. Yıllardır yoğurt, döner, kebap ve sarma gibi lezzetlerimizin kendilerine ait olduğu yalanıyla turistleri kandırmaya çalışan Komşu'daki işletmeler, geçtiğimiz yıllarda da kazandibi ve ekmek kadayıfı gibi tatlılarımızı 'kazan dipi' ve 'ekmek kataifi' adıyla menülerine eklemişti. Hatta Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'un en popüler mekanlarında bile baklavadan sonra kokoreç ve lahmacun gibi lezzetlerimiz menülerdeki yerlerini almıştı.
KÜT BÖREĞİ Mİ, KÜRT BÖREĞİ Mİ?
Halk arasında 'Kürt böreği' olarak bilinen bu lezzetin adı için çeşitli söylentiler var. Börek rivayete göre adını şu olaydan alır: Osmanlı Dönemi'nde İstanbul halinde hamallık yapan bir Kürt vatandaş, daha sonra elindeki sermayeyle börek yapıp satar. Ancak katık koyacak parası kalmadığı için böreği sade yapar. Börek tutulur ve 'Kürd'ün böreği' olarak namı yayılır. Bazıları da küt küt kesildiği için bu lezzetin asıl adının küt böreği olduğunu savunmaktadır.
ELEŞTİRİ YAĞDI...
Paylaşımına "Bildiğin Kürt böreğimiz. Laf aramızda burada daha iyi yapıyorlar" notu düşen Aksoy ise şaşırttı. Aksoy'un, mazisi Osmanlı Dönemi'ne dayanan Kürt böreğini kendilerine mal eden Yunanistan'ı övmesi tepki çekti. Aksoy'a takipçilerinden "Hırsızlara çanak tutuyorsun" diye eleştiri yağdı.
MENÜDE BİZ...
Aksoy ise kendisine yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayıp Kürt böreğini afiyetle yedi. Uyanık Yunan da Türk lezzetleriyle cebini doldurmaya devam etti. Yıllardır yoğurt, döner, kebap ve sarma gibi lezzetlerimizin kendilerine ait olduğu yalanıyla turistleri kandırmaya çalışan Komşu'daki işletmeler, geçtiğimiz yıllarda da kazandibi ve ekmek kadayıfı gibi tatlılarımızı 'kazan dipi' ve 'ekmek kataifi' adıyla menülerine eklemişti. Hatta Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'un en popüler mekanlarında bile baklavadan sonra kokoreç ve lahmacun gibi lezzetlerimiz menülerdeki yerlerini almıştı.
KÜT BÖREĞİ Mİ, KÜRT BÖREĞİ Mİ?
Halk arasında 'Kürt böreği' olarak bilinen bu lezzetin adı için çeşitli söylentiler var. Börek rivayete göre adını şu olaydan alır: Osmanlı Dönemi'nde İstanbul halinde hamallık yapan bir Kürt vatandaş, daha sonra elindeki sermayeyle börek yapıp satar. Ancak katık koyacak parası kalmadığı için böreği sade yapar. Börek tutulur ve 'Kürd'ün böreği' olarak namı yayılır. Bazıları da küt küt kesildiği için bu lezzetin asıl adının küt böreği olduğunu savunmaktadır.
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