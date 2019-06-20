Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, hayranlarının karşısına ilk kez bir yarışma programıyla çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu, 27 Haziran Pazartesi akşamı, 'Güven Bana' yarışmasıyla atv ekranlarında olacak.
Gündüz kuşağının iddialı sunucusu, başarısını yarışma programına aktaracak. Programda birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon liralık ödül için ter dökecek.
Gündüz kuşağının iddialı sunucusu, başarısını yarışma programına aktaracak. Programda birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon liralık ödül için ter dökecek.
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