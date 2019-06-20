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, 'Güven Bana' yarışmasıyla hayranlarının karşısına çıkacak

Atv'nin başarılı sunucusu , hayranlarının karşısına ilk kez bir yarışma programıyla çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu, 27 Haziran Pazartesi akşamı, 'Güven Bana' yarışmasıyla atv ekranlarında olacak.

Güven bana çok yakında
Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, hayranlarının karşısına ilk kez bir yarışma programıyla çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu, 27 Haziran Pazartesi akşamı, 'Güven Bana' yarışmasıyla atv ekranlarında olacak.



Gündüz kuşağının iddialı sunucusu, başarısını yarışma programına aktaracak. Programda birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon liralık ödül için ter dökecek.

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